Welcome lancia il software per la gestione dei voucher

Supporto alle agenzie di viaggi potenziato durante e dopo l’emergenza Covid: questo l’obiettivo di Welcome Travel che – dopo aver assistito le agenzie del network su tutte le urgenze e gli adempimenti imposti dalla pandemia in corso – annuncia la release di un software utile a gestire tutte le attività legate all’emissione dei voucher a fronte delle prenotazioni annullate.

Il nuovo strumento, secondo la nota della rete, consente di generare i voucher “ai sensi dell’art. 88 bis della legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 (pubblicata in G.U. del 29 aprile 2020) del dl cura Italia, in modo rapido e intuitivo e, grazie a un sistema di archiviazione e di filtri di ricerca di semplice consultazione, di gestire e monitorare l’elenco dei buoni attivati e le relative scadenze”.

In collaborazione con l’avvocato Carmine Criscione, consulente legale di Welcome Travel, sono state individuate tutte le possibili casistiche delineando i relativi format di voucher e moduli a disposizione delle agenzie.

Dai voucher pacchetti e viaggi di istruzione (in una duplice variante, a seconda che l’agenzia sia venditore o organizzatore) a quelli per i biglietti aerei, ferroviari e marittimi e per la vendita di servizi alberghieri.

“Contestualmente alla generazione dei buoni da dare al cliente, che possono essere in formato pdf o immagine, lo strumento consente anche di creare il relativo modulo di consegna, indispensabile per la corretta gestione della procedura di rilascio del voucher al cliente”, sottolinea la nota del network di agenzie.

«Sono migliaia i voucher che le agenzie dovranno consegnare ai clienti a causa delle cancellazioni dovute al Covid-19 – dichiara Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel – e abbiamo ritenuto indispensabile fornire un applicativo che ne consenta la corretta ed efficace gestione. Attraverso un intuitivo pannello di controllo ciascun addetto vendite potrà produrre il format di consegna e il voucher, monitorare i buoni utilizzati e quelli in scadenza, oltre a ricercarli secondo vari parametri. L’applicativo sarà fornito a titolo gratuito a tutte le adv del network quale iniziativa a sostegno di questo momento di grande difficoltà».