Welcome lancia due nuovi portali per le adv del Gruppo













Sono online We hub e Geo space, i due nuovi portali basati sulla tecnologia Salesforce su misura per le esigenze delle agenzie Welcome Travel, Welcome Travel Store e Geo Travel Network.

Il sistema di Customer Relationship Management (Crm) delle due piattaforme è stato oggetto di importanti sviluppi per renderne l’utilizzo più semplice: è infatti in grado di catturare in automatico, già dalla prenotazione, i dati del cliente passandoli al gestionale e al database, consentendo alle agenzie del network di ottenerne la profilazione con un solo clic. In questo modo preventivi e offerte sono mirati sulle ricerche di viaggio effettuate e sugli effettivi interessi.

I due portali sono gratuiti per le agenzie del network. Grazie alle funzionalità disponibili, le adv potranno accedere anche ai nuovi contenuti commerciali e di marketing, alle informazioni, ai moduli integrati per le richieste di attivazione dei servizi del network, al mondo delle convenzioni e avere un accesso semplificato al service center per supporto sulle richieste in ambito leisure e biglietteria.

Grazie ai flussi xml attivi con Alpitour World, Costa Crociere, Welcome to Italy e con i principali tour operator contrattualizzati dal network, i motori di ricerca WELGo! su We Hub e Geo Quick su Geo space, permettono la verifica, in tempo reale, della disponibilità e delle quote di vacanze e crociere.

Ai motori di ricerca è integrabile un tool per la prenotazione di voli, hotel, parcheggi e noleggio auto.

«Uno strumento unico sul mercato – spiega Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group – Le agenzie avranno così l’opportunità di effettuare un cambio di passo per adeguarsi, con strumenti idonei, alle nuove dinamiche commerciali, di vendita e di comunicazione di un prodotto che è inevitabilmente cambiato. Il settore, ma soprattutto i tempi, impongono l’evoluzione della tecnologia, senza più alcuna possibilità di rimandare».