Welcome e le agenzie 4.0: accordo con Salesforce













Ecommerce, marketing, forza vendite, multicanalità: le parole chiave del futuro delle agenzie di viaggi fanno parte della trasformazione digitale scelta da Welcome Travel Group che annuncia l’utilizzo delle soluzioni Salesforce, azienda cloud basata a San Francisco che si è imposta come leader globale nel Customer relationship management (Crm).

Welcome Travel aveva già anticipato nelle scorse settimane l’avvio di un vero e proprio percorso di trasformazione digitale. La scelta di affidarsi a Salesforce – con soluzioni che permettono alle aziende di connettersi ai propri clienti utilizzando applicazioni per il digital marketing, per la gestione della forza vendita, per l’ecommerce e per il servizio clienti – è strategica, anche a seguito dell’unione di Welcome Travel e Geo, e risponde alla priorità di investire sulla tecnologia per supportare le agenzie nel cambiamento dell’approccio alla vendita rispetto a un cliente sempre più digitale.

Con l’adozione di Salesforce Customer 360 il network si appresta a rivoluzionare i servizi per le agenzie a partire dal portale B2B, che sarà profilato sull’esigenza del singolo agente, semplificando l’accesso ai contenuti e alle informazioni, grazie alle funzionalità della marketing automation B2B. Il portale consentirà di monitorare gli andamenti delle vendite con dashboard sofisticate ma intuitive, oltre a semplificare e ottimizzare le interazioni con la forza commerciale del network e il service center.

Tutte le agenzie affiliate avranno accesso a un proprio Crm attraverso il quale profilare i clienti, andando così a identificare i loro bisogni, i preventivi e gli acquisti che hanno effettuato o vorrebbero effettuare in agenzia, fruendo di processi e attività B2C automatizzati che consentiranno di mantenere con il Cliente una relazione continua e personalizzata prima, durante e dopo ogni viaggio.

«Grazie alla collaborazione con Salesforce – commenta Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group – rispondiamo concretamente alla necessità di trasformazione digitale delle agenzie di viaggio che potranno così gestire la relazione con i propri clienti al pari delle principali Ota. Le adv potranno coniugare, con la migliore tecnologia disponibile sul mercato, la fisicità del punto vendita con il mondo digitale»

«Siamo molto felici di poter accompagnare Welcome Travel Group in questo percorso di trasformazione digitale – ha detto Eva Mengoli, area vice president commercial business unit di Salesforce Italia – Il consumatore di oggi è sempre più esigente ed evoluto. Per servirlo al meglio, le aziende devono essere in grado di riconoscerlo a prescindere dai canali di contatto. Il digitale è l’unica strada per abilitare una vera strategia omnicanale».

L’implementazione della soluzione passa attraverso numerose integrazioni che consentiranno di automatizzare i flussi di informazioni che vanno dal preventivo, alla conferma, all’inserimento della pratica nel gestionale, alimentando contestualmente con ciascun passaggio il Crm dell’Agenzia. Secondo la nota Welcome, il percorso di trasformazione digitale, iniziato a metà maggio, ha in roadmap il rilascio di nuove funzionalità per le agenzie del Gruppo ogni mese; il termine del processo di implementazione è previsto per dicembre 2021.