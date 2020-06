WeChat Tourism, così Tencent rilancia la destinazione Italia in Cina

Nasce WeChat Tourism, nuovo progetto lanciato da Neosperience e la partecipata Value China, braccio operativo e referente in Italia dell’area culture & tourism del gigante cinese Tencent Holding. L’iniziativa si propone di rilanciare e promuovere il turismo italiano in Cina, anche grazie al patrocinio di Enit.

Quindi, grazie a Tencent, casa madre di WeChat – la principale piattaforma social e di messaggistica cinese – e Neosperience, prende vita un team dedicato a realizzare il progetto fondamentale di rilancio del turismo, che parte dalla Cina e dai turisti cinesi, per promuovere il patrimonio artistico, culturale e naturalistico del nostro Paese.

Luca Qiu, ceo di Value China, ha dichiarato: «L’iniziativa WeChat Tourism è un asset fondamentale per la promozione della destinazione Italia in Cina. La messa in gioco della maggiore app di messaggistica, social e di pagamenti cinese crea un nuovo scenario di rilancio del turismo e un’opportunità unica per l’intero settore e l’economia italiana».

WeChat Tourism fa parte di un insieme di progetti sotto il brand Tencent, a cui hanno già aderito altri Paesi, europei e non, ed è l’unico progetto in Italia gestito direttamente dal Gruppo cinese seguendo i protocolli di controllo qualità interni. Il progetto include anche la realizzazione di un Mini Program WeChat, implementato dal team tecnico di Tencent.

Con il vantaggio di anni di esperienza accumulata nel mondo digital cinese, Tencent investirà sulla diffusione di WeChat Tourism lato consumer, promuovendo la destinazione e i servizi nei suoi canali social esistenti e attingendo alle sue risorse interne per promuoverlo. Neosperience, invece, investirà in questo progetto sul versante business, aiutando tutti gli operatori a valorizzare insieme alle loro attività il patrimonio culturale, artistico, enogastronomico e naturalistico dell’Italia.