Webins, operazione sicurezza con l’annullamento senza giustificativo

Piede sull’acceleratore per Webins, che ha deciso di affrontare questa prima fase di ripartenza del travel supportando le agenzie di viaggi e i tour operator quanto più possibile.

L’obiettivo è mettere a disposizione del cliente finale prodotti completi e conformi al momento, contenenti quindi anche il Covid-19 e qualsiasi altro tipo di epidemia o pandemia. Le intenzioni espresse dallo staff del portale B2B per agenti e operatori sono chiare: il viaggiatore deve essere tranquillo sia prima che durante il viaggio, e per questo un grosso lavoro sul prodotto è stato fatto intanto con Nobis filo diretto Assicurazioni e Ima Assistance, estendendo le classiche garanzie (ce ne saranno anche delle specifiche) con un accento sia sulle spese mediche che sull’annullamento, compreso quello che non prevede alcuna giustificazione.

Per comunicare al meglio i nuovi format di offerta, Webins ha puntato tutto sulla sua mascotte: si tratta del SuperWebins, che sarà riprodotto – nella home del sitoweb – in una serie di posizioni diverse a seconda che si tratti di estensione delle polizze Nobis, del prodotto Wi Hotels e Apartments, dei pacchetti Wi Trip e Accomodation, dell’annullamento senza giustificativo o dell’estensione UnipolSai per il noleggio imbarcazioni.