Webins lancia sette “super polizze” antivirus

Sono in tutto sette, e sono “Magnifici” personaggi che vogliono rappresentare le nuove polizze presenti sul portale Webins.

«Sono sette supereroi disegnati dai nostri grafici – puntualizza Marcello Alesse, ceo di B&T Insurance – Ognuno con le proprie caratteristiche e in grado di assistere le agenzie di viaggi per mettere in sicurezza i viaggiatori dalle più svariate necessità».

Si tratta di personaggi di fantasia che con le loro uniformi colorate e allegre vogliono allontanare le ansie e le incertezze che tutti stiamo vivendo, un modo diverso per dimostrare di essere vicini ai clienti e non farli sentire soli. I Magnifici 7 SuperWebins rappresentano appunto sette polizze, nate in questi mesi per offrire coperture assicurative con garanzie specifiche anti-Covid.

C’è ad esempio il supereroe della polizza In viaggio con te, che con il suo pugno allontana il coronavirus. «Abbiamo voluto modificare i nostri criteri di comunicazione – conclude il ceo – ma ciò che vogliamo sottolineare è che dietro questa veste pubblicitaria, un po’ fumettistica, c’è il nostro impegno a voler essere sempre vicini ai nostri partner, interpretando le loro necessità e offrendo prodotti assicurativi al passo con i tempi. È ciò che facciamo da 25 anni».