Webins lancia le polizze Trip & Accommodation e Hotel & Apartment













Webins si prepara per la Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, dove presenterà agli addetti ai lavori la sua ampia gamma di soluzioni per il travel insurance, tra cui le nuove polizze Wi Trip & Accommodation e Wi Hotel & Apartment sviluppate in collaborazione con Nobis Assicurazioni.

Studiato su misura per le esigenze dei tour operator, Wi Trip & Accommodation sostituisce la precedente polizza Wi All Inclusive e offre un restyling delle garanzie, aggiungendo alle classiche annullamento viaggio, spese mediche e bagaglio una serie di coperture specifiche anti coronavirus quali una diaria da ricovero e un’indennità di convalescenza.

In caso di quarantena, l’assicurato potrà inoltre contare sul rimborso dei costi sostenuti per il prolungamento del soggiorno e sul biglietto aereo di ritorno, mentre se l’annullamento del viaggio sarà dovuto a un contagio da Covid-19 la penale verrà rimborsata senza applicazione di franchigia.

Wi Hotel & Apartment è un prodotto destinato alle strutture ricettive che vogliono offrire ai loro ospiti, sia italiani che internazionali, una copertura assicurativa completa che prevede l’annullamento per qualsiasi evento, l’assistenza h24, il pagamento delle eventuali spese mediche sostenute dagli ospiti e tante altre garanzie che offrono una protezione a 360° anche in caso di imprevisto causato dal Covid-19.

«Con l’estate alle porte e l’ottimismo sulla riapertura di gran parte delle attività dovuta alla riduzione delle restrizioni, gli italiani sono finalmente pronti per tornare a viaggiare e organizzare le loro vacanze – sottolinea Marcello Alesse, ceo di B&T Insurance Service e fondatore del portale Webins – Con l’introduzione di queste nuove polizze vogliamo rendere ancora più ampia la nostra gamma di soluzioni per il travel insurance, con l’obiettivo di offrire alle agenzie di viaggi, ai tour operator e in generale a tutti gli operatori del turismo un’offerta completa e adatta a rispondere a ogni singola esigenza dei viaggiatori».

Webins sarà alla Borsa Mediterranea del Turismo presso il padiglione 6, stand 6019.