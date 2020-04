Webinar di Fiavet Lazio: il primo ospite è il sottosegretario Bonaccorsi

Partono i webinar organizzati da Fiavet Lazio per stare al fianco degli adv associati attraverso approfondimenti sulle questioni legate alla situazione emergenziale, al lockdown e alla Fase 2. «In un momento di grande sconcerto per tutta la categoria – spiega Ernesto Mazzi, presidente dell’associazione – cerchiamo di far sentire la nostra vicinanza alle aziende associate. Dal momento della dichiarazione del lockdown è stato intensificato il lavoro in modalità di smart working e cerchiamo in tutti i modi di star vicino agli iscritti. A questo scopo sono stati attivati una serie di webinar con l’intento di far chiarezza sulle molte questioni che questa anomala situazione ha generato».

Il primo appuntamento dei webinar è per domani 29 aprile con la partecipazione all’incontro promosso dalla Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) che vedrà la presenza anche del sottosegretario Mibact, Lorenza Bonaccorsi. Una occasione allettante per far chiarezza sui tanti aspetti che il momento richiede, anche con l’avvicinarsi della prossima ripartenza. Il webinar sarà mandato in onda in diretta sulla pagina Facebook di Fiavet Lazio.

Subito dopo, giovedì 30 aprile, l’associazione ha promosso un altro webinar sulla “Salute e Sicurezza sui posti di lavoro” con la partecipazione di Caterina Claudi, fiscalista e consulente di Fiavet Lazio e l’avvocato Teresa D’Amico, consulente tecnico Saltech srl.

L’obiettivo è quello di analizzare le misure attualmente previste dal protocollo per la prevenzione e il contenimento dei rischi di contagio da Covid-19 sui luoghi di lavoro. Nel corso dell’incontro verranno esaminate le metodologie comportamentali; le precauzioni e soluzioni pratiche per prevenire il rischio di contagio; i nuovi obblighi in carico al datore di lavoro e gli incentivi fiscali previsti a fronte dei nuovi obblighi. Il webinar è gratuito ed è destinato agli associati.

Su richiesta degli adv associati, inoltre, Fiavet Lazio intende avviare un corso di formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Il corso potrà essere erogato in maniera gratuita per gli associati regolarmente iscritti al Fondo Forte. Per maggiori informazioni gli agenti di viaggi possono consultare il sito dell’associazione.

Il calendario dei webinar si completa poi con l’incontro programmato di lunedì 4 maggio con Caterina Claudi e Federico Lucarelli per fare il punto sul nuovo Dpcm relativo alla Fase 2.. Mentre da mercoledì 6 maggio inizierà un percorso sul marketing e sulla comunicazione efficace con due appuntamenti settimanali.