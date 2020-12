WebBeds si evolve digitalizzando i processi di business

Minsait, società di Indra, ha raggiunto un accordo con il colosso del turismo WebBeds per far evolvere i suoi processi di business con le più avanzate soluzioni di digitalizzazione, migliorando così il proprio funzionamento e adattandolo al nuovo contesto di mercato.

WebBeds è il secondo fornitore di alloggi B2B a livello globale e quello con il più alto tasso di crescita per l’industria dei viaggi. Minsait evolverà i sistemi WebBeds attraverso l’implementazione della piattaforma S/4Hana di Sap in tecnologia cloud e supporterà tutte le sue applicazioni It per integrare le operazioni amministrative e gestire le funzioni operative in modo più agile, facilitare la collaborazione tra i reparti e rendere più efficienti le operazioni interne.

L’ambito di applicazione comprenderà aree importanti come la reingegnerizzazione dei processi e la successiva standardizzazione delle funzioni economico-finanziarie del Gruppo, l’ottimizzazione del flusso di cassa e della funzione di tesoreria, la gestione degli accantonamenti per i costi, la fatturazione e la gestione dei clienti e dei fornitori.

Con l’evoluzione dei propri sistemi, WebBeds sarà in grado di unificare i processi finanziari di back office in un unico sistema Erp; oltre ad avere una maggiore visibilità del business globale nel suo complesso grazie all’integrazione dei suoi sistemi di business, portali di prenotazione e booking engine nel cloud di Sap Hana, in aree quali la fatturazione per la gestione dei clienti e dei fornitori, la contabilità, la rilevazione, la previsione dei ricavi e delle spese o l’implementazione di un unico sistema di reporting per l’intero gruppo.

Allo stesso modo, il progetto aiuterà la bedbank globale a migliorare la propria posizione competitiva, aumentando l’efficienza del business e facilitando così il processo decisionale strategico per il senior management di WebBeds e aiutando il gruppo nella sua sfida di ottenere un maggiore adattamento al nuovo contesto di mercato.

«WebBeds richiede non solo una tecnologia di base all’avanguardia, ma anche sistemi finanziari altamente flessibili e scalabili. WebBeds richiede una costante ottimizzazione del back office, compresa la riduzione del costo di elaborazione per ogni prenotazione, mantenendo la necessaria tracciabilità e integrità tra il motore di prenotazione completamente riprogettato e l’ambiente ERP S/4Hana Cloud», ha affermato Alaa Saleh, chief operating officer di WebBeds.

Gli fa eco Emilio Mora, direttore Travel di Minsait: «È importante assumere l’evoluzione tecnologica delle aziende dal core business, poiché una buona metodologia e una corretta integrazione dei processi, non solo facilitano una gestione molto più efficiente e redditizia. Permettono anche l’arrivo di nuove capacità e di migliori risultati, e molto più adatti alle nuove esigenze imposte dall’immediato futuro, cosa che è diventata fondamentale in un contesto come quello generato dal Covid-19».