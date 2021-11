WebBeds sceglie Fernando Morote come chief commercial officer per l’Europa













WebBeds, intermediario di viaggi B2B, fornitore di soggiorni alberghieri e distributore di servizi di trasferimento e attrazioni alle imprese turistiche, ha annunciato la nomina di Fernando Morote con la posizione di chief commercial officer per l’Europa. WebBeds ha conferito una nomina a livello senior al suo team dirigenziale europeo, sottolineando l’importanza della regione nel portare avanti la continua crescita della propria attività.

L’Europa, infatti, è la più grande regione in termini di fatturato nell’ospitalità globale per WebBeds, tornata alla redditività a partire da luglio. Anders Kjong, presidente di WebBeds Europe, ha dichiarato: «L’insediamento di Fernando alla guida del nostro team di vendita europeo contribuisce ad accrescere l’ esperienza e conoscenza del settore all’interno dell’organizzazione. Con la riapertura dei mercati in Europa, l’azienda sta già dimostrando che siamo in una buona posizione per la ripresa del travel. Sono lieto che qualcuno del calibro di Fernando e con un tale bagaglio professionale si unisca a WebBeds per aiutarci a conseguire l’obiettivo di diventare il fornitore B2B numero uno al mondo».

Fernando si unisce a WebBeds dopo un’esperienza a Yalago, azienda con sede a Dubai, parte del Travel Group dnata, dove è stato direttore delle vendite e ha ricoperto un ruolo centrale nella creazione dell’attività. In precedenza, Fernando ha trascorso 18 anni presso Hotelbeds, durante i quali ha ricoperto diversi ruoli senior nei dipartimenti di vendite e di It/connettività, tra cui quello di responsabile delle vendite per il Nord Europa e per l’Africa e quello di guida del team globale di integrazione dei clienti.