WebBeds, partnership con Intertek Cristal per gli standard di sicurezza anti Covid

WebBeds ha annunciato una nuova partnership per la salute e la sicurezza con Intertek Cristal Standards. In virtù dell’accordo, tutti gli oltre 3omila hotel partner a contratto diretto sono stati invitati a partecipare a un programma che fornisce indicazioni e criteri di valutazione per aiutare a prevenire la diffusione di Covid-19.

In particolare, WebBeds ha definito un elenco di standard minimi basati sulle raccomandazioni dell’Oms. Il raggiungimento dei criteri consentirà agli hotel di dimostrare agli ospiti e al mercato dei viaggi più ampio che sono stati implementati controlli adeguati per prevenire la diffusione dell’infezione.

Le aree coperte nel programma includono: protocolli di pulizia, controllo delle infezioni, disposizioni per l’igiene delle mani e delle vie respiratorie, misure di allontanamento sociale, modifiche alle aree pubbliche (maggiore pulizia / allontanamento sociale) e monitoraggio, comunicazione, certificazione.

Agli hotel verrà inoltre offerta l’opportunità di lavorare con gli standard Intertek Cristal per ottenere una certificazione indipendente con lo standard ‘POSI-Check’ (prevenzione della diffusione dell’infezione) che fornisce formazione del personale, implementazione dei protocolli POSI in hotel e verifica continua degli standard e Test ATP (adenosina trifosfato) delle superfici chiave, nonché audit RoomCheck per monitorare gli standard di pulizia efficaci coinvolti nelle pulizie.