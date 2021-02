We Social Training, al via la nuova formazione Welcome Travel













Ha preso il via We Social Training, il nuovo percorso formativo che Welcome Travel riserva alle agenzie del network. Svolto in modalità webinar, il corso è dedicato ad acquisire e consolidare le competenze nell’uso dei social media a beneficio del proprio business.

Dopo il primo appuntamento incentrato sulle basi di Facebook, il 26 febbraio sarà la volta di Instagram, mentre il 3 marzo si affronteranno le tematiche del social advertising, un’attività ormai indispensabile per promuoversi sui social.

Docente d’eccezione il digital strategist Gabriele Graziani, consulente per la formazione e lo sviluppo di progetti di marketing digitale per professionisti del turismo e pmi.

Strumento ad hoc, ideato da Welcome Travel per semplificare e alleggerire l’attività social degli agenti di viaggi, è il Communication Market, il nuovo repository che raccoglie un’ampia gamma di materiali per alimentare i canali di comunicazione con contenuti sempre nuovi e di qualità.

Con We Social Training, Welcome Travel rafforza ulteriormente il pacchetto di iniziative a sostegno delle proprie adv, continuando a proporre nuove soluzioni e opportunità per superare al meglio questo momento di forte difficoltà e cambiamento per l’intero comparto turistico.