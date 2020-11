We Meet, al via il primo roadshow virtuale di Welcome Travel

Prosegue l’attività di incontro e ascolto che Welcome Travel dedica alle agenzie di viaggi del network. Quest’anno, per superare le distanze fisiche imposte dalla pandemia in atto, la rete – per la prima volta – ha organizzato We Meet – Web Edition, un roadshow territoriale in versione totalmente virtuale.

Si tratta di esclusivi appuntamenti che, in oltre 40 tappe, percorreranno da nord a sud tutta la penisola per incontrare le agenzie della rete, e fare quindi il punto sulla situazione attuale in questo eccezionale contesto in cui ci si trova a operare.

«Non possiamo fermarci a causa del Covid – dichiara l’amministratore delegato Adriano Apicella – Il network si nutre di riflessioni, considerazioni e proposte che vengono dalla rete. I We Meet, nella nuova formula web edition, sono dunque un’importante occasione di confronto che ci consente di superare le restrizioni che stanno condizionando le nostre vite».

Focus dei We Meet l’analisi dello scenario attuale e delle prospettive future, oltre a un confronto diretto per meglio recepire le necessità delle agenzie di viaggi e rispondere con nuove attività e servizi opportunamente tarati sul momento e sulle esigenze espresse.

L’organizzazione dei partecipanti per ogni tappa è stata affidata agli area manager Welcome Travel, che hanno selezionato gruppi contenuti di agenti della medesima area territoriale, che possibilmente affrontano problematiche simili, così da poter mettere a fattore comune le singole esperienze e affrontare e approfondire argomenti di interesse trasversale dando voce a tutti i partecipanti.