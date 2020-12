We Dad, la formazione a distanza di Welcome Travel

Si chiama We Dad – Destinazioni Amate Davvero il nuovo programma di formazione in modalità didattica a distanza di Welcome Travel, per preparare la la rete ad affrontare le nuove sfide future con le giuste competenze e informazioni.

Attraverso un ricco calendario di appuntamenti che vedrà in cattedra come docenti gli esperti di prodotto Alpitour World, le agenzie di viaggi del network potranno scoprire come la proposta si sta modificando adattandosi al nuovo contesto e, al contempo, rinfrescare le conoscenze e aggiornarsi sulle destinazioni e sui prodotti.

«Dopo più di 100 sessioni formative dedicate, promosse durante le primavera/estate 2020, non pensavamo che le nostre agenzie abbracciassero con tanto entusiasmo e tanta partecipazione il nuovo programma – dichiara Laura Antonioli, responsabile coordinamento vendite Welcome Travel – Ma, ancora una volta, il desiderio di essere al passo con i tempi e con il nuovo contesto, unitamente alla grande voglia di ripartire in modo concreto, le hanno fatte trovare pronte a seguirci, anzi prontissime».

La prima sessione ha visto la partecipazione di oltre 600 adv Welcome Travel e si è aperta con Alessandro Seghi, direttore commerciale trade Alpitour World, che ha introdotto la nuova organizzazione del prodotto Alpitour World, spiegata poi nel dettaglio da Franco Campazzo, direttore prodotto mainstream, e Paolo Guariento, direttore prodotto specialties, che hanno anche illustrato il posizionamento dei singoli brand e le strategie dei due canali.

Ora si entra nel vivo del programma con ben 14 appuntamenti schedulati fino ai primi di febbraio 2021 e, poiché le destinazioni da approfondire e gli scenari da esplorare sono davvero tantissimi, Welcome Travel non esclude una “We Dad – Fase 2”.

Infine, come per ogni percorso di studi a ogni sessione verranno assegnati dei crediti formativi che, accumulati, riconosceranno agli agenti più virtuosi il World Expert Diploma e due borse di studio in destinazioni selezionate e molto ambite, per avere l’opportunità di approfondire le conoscenze anche sul campo.