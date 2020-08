W Ibiza, Marriott porta il brand ibrido sull’Isla Blanca

W Hotels Worldwide, brand di Marriott International Inc., ha inaugurato il W Ibiza sulla spiaggia di Santa Eulalia, zona chic e bohèmienne dell’isola.

«L’arrivo di W Hotels sull’isola di Ibiza segna un nuovo capitolo sia per il brand W che per questa vivace destinazione – spiega Jenni Benzaquen, vp brand Europe, Middle East & Africa di Marriott International – W e Ibiza sono una combinazione perfetta e siamo lieti di portare una nuova struttura sull’Isla Blanca».

Il design e l’architettura vivace e distintiva dell’hotel sono stati creati dallo studio internazionale Baranowitz + Kronenberg (B+K), che ha già disegnato il W Amsterdam. L’hotel raccoglie e amplifica l’allure rilassata e cosmopolita di Santa Eulalia, ponendosi quale luogo vivace e dallo spirito giocoso in puro stile ibizenco.

«Per noi era importante catturare lo spirito di Ibiza con questo progetto», hanno affermato Alon Baranowitz e Irene Kronenberg, co-fondatori di Baranowitz + Kronenberg.

La W Lounge celebra l’architettura dell’isola e il suo legame con la natura attraverso delle piattaforme di cemento – ispirate agli scalini di Dalt Vila, la cittadella fortificata nel centro storico di Ibiza – coperte di cuscini, che invitano gli ospiti a sedersi e rilassarsi. Il Bridge Bar è decorato con vivaci tessuti delle Baleari dai colori e dalle fantasie appariscenti, che rendono il locale simile a un villaggio e creano uno spazio accogliente nel quale godersi un caffè o un cocktail.

Il design delle 162 camere e suite è un perfetto equilibrio tra elementi naturali lavorati localmente e decorazioni all’avanguardia, con una palette di colori che va dal giallo dorato della sabbia fino al blu intenso.

L’ampia Away Spa di 370 mq, con sei stanze per trattamenti privati e la tradizionale palestra fit, è il luogo ideale per il detox dopo una lunga giornata in spiaggia.