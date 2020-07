Vueling vola tra Cagliari e Barcellona per tutta l’estate

Vueling ha ripreso la propria attività dall’aeroporto di Cagliari con il primo volo dell’operativo che collegherà per tutta l’estate Cagliari verso Barcellona

«Siamo davvero felici di poter annunciare oggi la rotta tra lo scalo di Cagliari e il nostro hub a livello internazionale. Nei mesi scorsi ci siamo preparati al meglio per offrire una ricca stagione estiva, sempre adottando severe misure per la sicurezza e l’igiene sia a bordo dei nostri aerei sia durante le operazioni a terra, a partire dalla coda per il check-in, per garantire ai nostri passeggeri voli sicuri», ha commentato Charlotte Dumesnil, director of international Market Development del vettore

Per tutta la stagione estiva, la compagnia opererà dall’aeroporto di Cagliari la rotta verso Barcellona offrendo l’opportunità di raggiungere con volo diretto una delle destinazioni europee più gettonate della stagione. Sia nel mese di luglio sia in agosto saranno 2 le frequenze settimanali della rotta.