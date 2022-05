Vueling, recruiting day a Firenze il 19 maggio













Vueling, compagnia del Gruppo Iag, apre le selezioni per nuove assunzioni nell’aeroporto di Firenze e per l’occasione organizza un assessment day, nella città toscana, il 19 maggio prossimo.

La compagnia sta cercando membri dell’equipaggio di cabina, le persone che rappresentano il volto aziendale.

Vueling invita tutti gli interessati e tutte le interessate a inviare la propria candidatura tramite la pagina dedicata entro il giorno 18 maggio 2022.

I requisiti per accedere agli step di selezione sono: età superiore a 18 anni; diploma superiore o attestato simile; inglese fluente (gradita la conoscenza di altre lingue europee); permesso di lavoro valido per l’Unione europea; attestato di equipaggio di cabina; certificato medico cabin crew; doti di flessibilità e adattamento; non aver partecipato a selezioni Vueling negli ultimi mesi.