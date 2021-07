Vueling porta lo Iata Travel Pass sui voli per l’Italia













Via libera allo Iata Travel Pass su tutti i suoi voli Vueling da e verso l’Italia. I passeggeri della compagnia aerea spagnola avranno così a disposizione questo strumento digitale su tutti i voli che collegano Barcellona El Prat con i principali aeroporti italiani, comprese le basi strategiche di Firenze e Roma Fiumicino.

In totale, in Europa, sono 32 i voli in partenza da Barcellona ad implementare quest’app mobile che permette di memorizzare i test Covid-19 e, da fine luglio, anche la certificazione di completamento della vaccinazione.

In tal senso Vueling è tra le prime compagnie low cost al mondo a farlo. Dopo il test pilota effettuato lo scorso maggio sul volo Barcellona-Zurigo, la compagnia ha così deciso di estendere questo strumento digitale a tutti i suoi collegamenti in partenza dall’aeroporto di Barcellona.

Tra questi, sono 16 le rotte dirette in Italia: oltre le basi strategiche di Firenze e Roma Fiumicino, anche i passeggeri che volano verso Venezia, Torino, Pisa, Palermo, Olbia, Napoli, Milano Malpensa, Genova, Catania, Cagliari, Bari, Bologna, Ancona e Alghero. L’app è al momento valida solo per i voli che dalla Spagna raggiungono l’Italia e non viceversa. Anche i passeggeri che da El Prat volano verso la Francia, la Germania, la Svizzera, il Belgio e la Danimarca possono scaricare ed utilizzare lo Iata Travel Pass.

Per Calum Laming, chief customer officer di Vueling «poter offrire a un numero sempre maggiori di passeggeri lo Iata Travel Pass è un grande passo per la nostra compagnia nel confermare il suo impegno nell’agevolare la mobilità tra i Paesi nel mondo con soluzioni tecnologiche altamente avanzate e all’avanguardia. Questo ampliamento a 32 voli è parte del nostro più ampio processo di digitalizzazione che contribuisce a rendere l’esperienza di viaggio ancora più semplice e sicura».