Vueling, per l’estate otto rotte da Firenze e Pisa

Saranno sette da Firenze e una da Pisa le destinazioni operate per tutta la stagione estiva di luglio da Vueling. In particolare, dal capoluogo toscano verranno servite due tratte nazionali e cinque internazionali: tre collegamenti settimanali per Palermo e Catania, mentre Barcellona sarà raggiungibile con un volo giornaliero, Londra Gatwick con quattro collegamenti settimanali, Parigi Orly con tre collegamenti a settimana, Amsterdam e Madrid due voli settimanali ciascuna.

«Firenze si conferma per noi una base strategica in Italia e in Europa e vogliamo per questa stagione estiva sfruttarne al massimo le potenzialità, sempre nel rispetto delle tutela di salute e sicurezza per tutti i nostri passeggeri», ha commentato Charlotte Dumesnil, director of international market developement del vettore spagnolo.

Vueling tornerà, inoltre, a operare anche dallo scalo di Pisa: dal prossimo 13 luglio sarà possibile volare dalla città toscana verso Barcellona, con due collegamenti settimanali.