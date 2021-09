Vueling ottiene dall’Ue diciotto slot su Parigi Orly













La compagnia aerea spagnola Vueling si prepara a una grossa espansione in Francia grazie alla conferma – da parte della Commissione Europea – dell’affidamento al vettore di 18 slot giornalieri presso l’aeroporto di Parigi Orly. Gli slot sono stati messi a disposizione a seguito della ricapitalizzazione a causa della crisi da Covid-19 di Air France e Air France-Klm Holding operata da parte dello Stato francese.

Vueling, compagnia aerea parte del Gruppo Iag – che include British Airwasy, Iberia e Aer Lingus – prevede di iniziare a sfruttare i nuovi 18 slot giornalieri a partire da novembre 2021 e punta ad annunciare ulteriori slot in conformità con le tempistiche delle procedure della Commissione Europea.

«A nome di tutta Vueling, sono lieto che ci siano stati assegnati gli slot presso Parigi Orly. Siamo determinati a investire sull’aeroporto parigino e in Francia con un’offerta sostenibile per i nostri clienti: è proprio qui infatti che baseremo il nostro aereo più efficiente e più grande, l’Airbus A321 – ha annunicato il ceo di Vueling, Marco Sansavini – La nostra proposta low cost garantirà ai passeggeri francesi ed europei vantaggi unici come il code sharing e i voli in connessione con altre compagnie aeree parte del Gruppo Iag».

Vueling opera in Francia dal 2004, lo stesso anno in cui ha fatto la sua prima comparsa come compagnia aerea ed è il primo vettore nei collegamenti tra Francia e Spagna operando attualmente 37 rotte da 6 aeroporti francesi (Parigi Orly, Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes e Nizza), 23 di queste partono da Parigi Orly con 5 aerei basati.