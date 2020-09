Vueling opererà il volo Roma-Amsterdam due volte a settimana

Con Vueling – per tutto settembre e ottobre – è possibile volare da Roma Fiumicino ad Amsterdam Schiphol con collegamenti diretti ogni venerdì e lunedì.

Amsterdam è ricca di luoghi di interesse. Un week end in città permetterà di visitare il Museo Van Gogh o il Rijksmuseum, passando per la Casa di Anna Frank e la Piazza Dam in cui ammirare il Palazzo Reale e l’obelisco. Inoltre, tappa obbligata il mercato dei fiori Bloemenmarkt, completamente sull’acqua, sul canale Singel.

Per gli appassionati di cinema invece, dal 25 settembre al 3 ottobre tutti gli appassionati potranno assistere alle proiezioni del Film Festival dei Paesi Bassi a Utrecht, a mezz’ora di treno da Amsterdam. Centinaia di film e talk-show, dibattiti e incontri esclusivi con registi e cineasti internazionali.

Se invece gli interessi sono più per l’arte pittorica e scultorea, l’Affordable Art Fair organizzata ad Amsterdam dal 29 ottobre al 1° novembre è un’occasione unica per ammirare o acquistare, migliaia di opere d’arte dagli stili più diversi: dall’arte figurativa a quella astratta, dalle opere tradizionali a quelle avanguardiste, provenienti da gallerie di Amsterdam e dintorni.

Vueling offre altissimi standard di sicurezza e igiene su tutti i voli. Insieme alle altre compagnie parte del Gruppo Iberia, applica tutte le raccomandazioni preparate dall’Agenzia Europea per la sicurezza aerea (Easa) in collaborazione con il Centro Europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc).

Prima di volare, la compagnia raccomanda a tutti i passeggeri di usufruire del servizio gratuito di check in online quando possibile. La compagnia ha ridotto al minimo la presenza di bagagli a mano (borsa o valigetta) a bordo di modo che passeggeri e equipaggio abbiano il minor contatto possibile con loro. Per volare è obbligatorio l’uso delle mascherine e, una volta a bordo, i filtri d’aria degli aerei rinnovano l’aria ogni 3 minuti, purificandola e miscelandola con aria fresca proveniente dall’esterno. Gli aerei sono dotati di filtri Hepa, che aiutano a prevenire la diffusione di batteri e virus e garantiscono un alto livello di protezione con la capacità di eliminare batteri e virus con un’efficienza del 99,99%. Vueling ha rafforzato anche la pulizia degli interni dei suoi aeromobili, sia in termini di frequenza che di utilizzo dei prodotti indicati dall’Agenzia di Sicurezza Aesa.