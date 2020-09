Vueling lancia FlexFly, il servizio gratuito di modifica volo

Vueling, compagnia aerea parte del Gruppo Iag, rimodula i propri servizi e prodotti per adattarli alle attuali esigenze dei viaggiatori in tempi di pandemia. In questo nuovo scenario, pensando soprattutto a possibili imprevisti o cambiamenti dell’ultimo minuto, la compagnia include il servizio di flessibilità nella prenotazione, senza costi aggiuntivi, al fine di offrire maggior tranquillità e serenità nel momento di acquisto di un biglietto aereo.

Si chiama FlexFly il nuovo servizio, e permette ai clienti di modificare la data e l’ora del volo per qualsiasi rotta pagando soltanto l’eventuale differenza tariffaria. Inoltre, i passeggeri che hanno scelto la tariffa speciale TimeFlex possono modificare i loro voli tutte le volte che lo desiderano.

Per modificare la prenotazione basta andare sul sito web della compagnia o usare l’app gratuita disponibile per Android e iPhone: tutti i viaggiatori possono farlo in qualsiasi momento, fino a due ore prima del decollo.

In aggiunta, Vueling ha pensato a un’assicurazione di annullamento che consente di recuperare la prenotazione se uno dei passeggeri è malato, anche in caso di positività al Covid-19.