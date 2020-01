Vueling e American Airlines firmano il codeshare

Sarà attivo a partire dal 23 gennaio il codeshare siglato tra Vueling e American Airlines. Grazie alla firma dell’accordo, i passeggeri della compagnia americana avranno accesso a una rete più importante di connessioni nel continente europeo.

La collaborazione tra i due vettori, inoltre, rafforzerà ulteriormente i servizi di Atlantic Joint Business, la joint venture di cui fanno parte già parte British Airways e Iberia, che con Vueling appartengono a Iag.

Il codeshare, che è già in vendita dallo scorso 16 dicembre, permetterà per il momento a Vueling di mettere in connessione Firenze e Siviglia con le attuali rotte operate da American Airlines da New York e Madrid.

Dalla prossima estate poi, diventeranno operativi nuovi collegamenti con altre rotte servite dal vettore americano come ad esempio: Charlotte, Chicago e Philadelphia.