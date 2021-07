Vueling amplia il network su Fiumicino per la summer













Per l’estate Vueling riparte da Roma Fiumicino con 5 aerei basati e 23 collegamenti locali e internazionali. Da luglio lo scalo romano è tornato a essere una delle basi strategiche della compagnia.

Tra le prime rotte, quelle per la Spagna e le sue isole: già dall’inizio di luglio infatti Vueling collega Roma con le Baleari, per vacanze a Palma di Maiorca, Ibiza e Minorca. Per chi preferisce volare verso le Canarie, dal 18 luglio è operativo anche il collegamento con Gran Canaria. Per la Spagna continentale, invece, voli per Barcellona, Valencia, Malaga, Alicante e Bilbao.

Sul fronte orientale del Mediterraneo, il vettore da luglio vola verso le isole di Mykonos e Santorini, in Grecia. Rotte anche per Cefalonia e Rodi, Zante, Creta e Preveza-Lefkada. Nel mese di agosto, si aggiunge anche la rotta Roma-Corfù con una frequenza alla settimana.

E ancora, per la Croazia, collegamenti diretti con Dubrovnik (cinque frequenze a settimana a luglio, quattro ad agosto) e Spalato (volo settimanale).

Puntando verso nord, Vueling permette di raggiungere da Roma alcune capitali europee: Parigi, Londra Gatwick e Amsterdam.

In Italia, invece, attivo il collegamento da Fiumicino all’isola siciliana di Lampedusa.