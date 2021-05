“Voucher rimborsati a 18 mesi”: la scelta di Etnia Travel Concept













C’è chi sceglie una strada diversa. Il t.o. sartoriale Etnia Travel Concept fa sapere che rimborserà i voucher in scadenza a 18 mesi, scegliendo di non adeguarsi all’estensione a due anni prevista dall’emendamento al primo decreto Sostegni, appena approvato dal Senato.

“Riteniamo che diventi molto complesso da parte delle agenzie di viaggi comunicare ai propri clienti che dovranno attendere ulteriori sei mesi per poter rimborsare i propri clienti, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il voucher ottenuto”, scrivono in una nota.

E aggiungono: “Di sicuro, quanto applicato dal nostro governo in merito ai voucher fra marzo e agosto del 2020 è stato vitale per la sopravvivenza di moltissimi t.o. e agenzie di viaggi, ma è altrettanto vero che, a seguito di una riflessione pratica, etica e commerciale, essendo nella possibilità di farlo, non riteniamo opportuno prolungare ulteriormente la scadenza, ma preferiamo azzerare i nostri debiti nei confronti dei clienti entro i termini assimilati da quasi un anno”.