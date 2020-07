Voucher e rimborsi, il Mibact vara un fondo da 6 milioni

Sei milioni. È questa la cifra complessiva a cui corrisponde il fondo istituito dal Mibact per l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ma non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore.

La cifra – la cui erogazione scatterebbe alla scadenza dei 18 mesi, che possono diventare 12 limitatamente ai vettori – viene stabilita dalla legge n°77 del 17 luglio 2020 (la conversione del decreto Rilancio), con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno in corso e un milione di euro per il 2021.

“L’indennizzo – si legge nell’articolo 182 della legge n°77 – è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell’indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n°400 del 23 agosto 1988, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Mibact di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti”.