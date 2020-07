Voucher, dopo i 18 mesi scatta il rimborso in denaro

Siamo agli ultimi passi della conversione in legge del decreto Rilancio, che tra gli emendamenti approvati in Parlamento prevede quello relativo ai voucher per viaggi e vacanze cancellati a causa del coronavirus fino al 30 settembre.

Si tratta di una miglioria che fa seguito all’apertura della doppia procedura d’infrazione da parte della Commissione europea, che rimarca il diritto dei consumatori di riavere i soldi spesi per il proprio viaggio cancellato nel caso in cui il consumatore non utilizzasse il “buono”.

I voucher, stabilisce la norma, saranno validi per 18 mesi (in realtà questo è un adeguamento già applicato dalla maggior parte degli operatori), terminati i quali, se non saranno stati utilizzati per altre prenotazioni, daranno diritto al rimborso in denaro.