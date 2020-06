Voucher, Bonaccorsi: «Sarà rimborsabile

anche con fondo di garanzia»

Definitiva estensione a 18 mesi e in caso di mancato utilizzo restituzione al consumatore del corrispettivo dovuto. Riguarda il voucher uno degli interventi su cui sta lavorando il Mibact in fase di conversione in legge del decreto Rilancio, attualmente in corso di esame alla Camera e che tra gli emendamenti proposti vedrebbe anche l’istituzione di un fondo per aiutare le agenzie di viaggi in caso di rimborso in denaro ai propri clienti.

La notizia arriva dal sottosegretario Lorenza Bonaccorsi, che in un’intervista a Mi Manda Rai Tre conferma come il ministero guidato da Dario Franceschini sia a lavoro per migliorare – tenendo presente anche le sollecitazioni della Commissione Ue e la segnalazione fatta dall’Antitrust in merito ai voli e ai pacchetti turistici – la regolamentazione dello strumento del voucher, introdotto dal governo per andare incontro alle esigenze di liquidità degli operatori del turismo.

«Abbiamo reso possibile l’utilizzo del voucher già nel mese di marzo come alternativa al rimborso – spiega Bonaccorsi – Quindi chi non riceve né l’uno e né l’altro sta effettivamente subendo un torto. La sua durata sarà estesa a 18 mesi e se al termine di questo lasso di tempo non sarà usato la restituzione dell’importo sostenuto per l’acquisto del servizio sarà obbligatoria. Inoltre vogliamo mettere in piedi un fondo per le agenzie che non riusciranno a garantire il rimborso dovuto a tutela dei consumatori».