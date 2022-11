Volotea va in Algeria: decollano i voli da Napoli e Venezia

La compagnia aerea spagnola Volotea ha annunciato due nuove rotte tra l’Italia e Algeri che partiranno a fine novembre da Napoli e Venezia.

La nuova rotta da Napoli per l’Algeria decollerà il 28 novembre e sarà operata tutto l’anno in esclusiva con 2 frequenze settimanali. Anche su Venezia, il volo sarà operato tutto l’anno, a partire dal 29 novembre e in esclusiva, e avrà sempre due frequenze settimanali.

Con l’annuncio della nuova rotta diventano così 22 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Napoli, 8 in Italia (Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, Torino e Venezia) e 14 all’estero: 9 in Grecia (Atene, Cefalonia, Heraklion/Creta, Mykonos, Preveza/Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante), 2 in Francia (Lourdes e Nantes), 1 in Spagna (Bilbao), 1 in Danimarca (Aalborg) e 1 in Algeria (Algeri, Novità 2022).

Mentre salgono a 24 le destinazioni collegate da Volotea con l’aeroporto di Venezia, 18 all’estero in Spagna (Bilbao e Saragozza), Francia (Bordeaux, Lille, Lione, Lourdes, Marsiglia, Nantes, Nizza), Grecia (Atene, Karpathos, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante), Lussemburgo, Germania (Hannover) e Algeria (Algeri – Novità 2022) e 6 in Italia (Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria).