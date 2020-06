Volotea riprende i voli dalla Puglia il 19 giugno

Volotea annuncia che a partire dal 19 giugno ricomincerà a volare da e per Bari e dal 20 giugno da Brindisi. Nella stagione estiva, il vettore rafforzerà l’offerta domestica, offrendo ai passeggeri maggiori frequenze e più posti a bordo da Bari verso Venezia e Verona e da Brindisi verso Venezia.

Per l’estate 2020, il network di destinazioni domestiche in partenza da Bari prevede collegamenti anche verso Catania, Olbia e Palermo, mentre sarà possibile decollare da Brindisi anche verso Genova.

«Siamo molto felici di poter ricominciare a volare dal 19 giugno dagli aeroporti di Puglia, dove, per i prossimi mesi estivi stiamo consolidando la nostra offerta con un focus maggiore sui collegamenti domestici – ha commentato Valeria Rebasti, commercial country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea – Sarà più facile e veloce decollare dalla regione verso varie destinazioni italiane e ci auguriamo di poter supportare il flusso di turisti incoming. È chiara la nostra volontà di continuare a investire in Italia, sostenendo con i nostri voli l’intero comparto turistico nazionale».

Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia, ha sottolineato che «in questi anni, la collaborazione con Volotea ha permesso di raggiungere importanti risultati in termini di crescita di traffico e di sviluppo del network. Per questo siamo lieti che Volotea si aggiunga all’elenco dei vettori che hanno accolto il nostro invito a riattivare, non appena se ne fossero determinate le condizioni, l’operatività sugli aeroporti di Bari e Brindisi. La ripresa dei collegamenti su Verona e Venezia, ai quali il vettore ha già confermato la propria volontà di aggiungere quelli da Bari per Sicilia e Sardegna e da Brindisi per Genova, sono strategici per la stagione turistica. Queste destinazioni, inoltre, rappresentano un fattore nevralgico di sviluppo anche per il traffico business».

In vista della ripresa delle operazioni, Volotea ha annunciato di aver implementato nuove procedure per garantire igiene e sicurezza di passeggeri e dipendenti durante tutte le fasi del viaggio, dall’imbarco in aeroporto sino all’arrivo a destinazione.