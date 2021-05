Volotea, ripartono i voli dalla Sicilia













Volotea di nuovo al via dalla Sicilia: sono ripartiti i collegamenti tra Palermo e Ancona, mentre nei prossimi giorni è in calendario il riavvio dei voli per Venezia, Genova, Bari, Cagliari, Napoli e Pescara. Tra giugno e luglio, poi, confermate altre ripartenze verso Italia, Francia e Grecia. Questi collegamenti si aggiungono a quelli già operativi alla volta di Torino e Verona.

Volotea, dallo scorso anno, ha implementato le misure per garantire igiene e sicurezza per i suoi passeggeri e i suoi dipendenti. La compagnia, infatti, ha aggiornato le sue procedure, seguendo le normative internazionali, locali e di settore, oltre a collaborare con il suo network di aeroporti in merito alle procedure di gestione dei rischi. Confermata anche la flessibilità: è, infatti, possibile modificare i propri programmi fino a una settimana prima della partenza, senza nessun costo di cambio volo. La low-cost ha attivato anche una copertura Covid-19: i passeggeri risultati positivi a un test Pcr potranno richiedere il rimborso completo della prenotazione, tasse incluse, per sé e per tutti i passeggeri inclusi nella stessa prenotazione, fino a 14 giorni prima del volo.