Volotea punta sulle rotte domestiche per l’estate

Dopo 3 mesi di stop a causa dell’emergenza Covid-19, Volotea ha ricominciato a volare ripristinando l’Airbus Shuttle Service tra Amburgo e Tolosa; fornendo quindi ai dipendenti Airbus 4 frequenze giornaliere.

La compagnia inoltre fa ripartire i voli commerciali in Francia (17 giugno), Italia (18 giugno), Grecia (18 giugno) e Spagna (25 giugno).

Nei Paesi in cui è presente, la compagnia ha implementato un nuovo network per il 2020, aumentando l’offerta domestica e rafforzando i collegamenti tra terraferma e isole. Quest’estate, Volotea offrirà un totale di 274 rotte, di cui 75 nuove e 122 esclusive. In Italia, Francia, Spagna e Grecia, la compagnia aerea offre un totale di 165 rotte domestiche, 72 delle quali in esclusiva.

«Per noi, il decollo dell’Airbus Shuttle Service segna la prima pietra miliare del ritorno, dopo il blocco imposto a seguito del Covid-19 nei Paesi in cui operiamo – ha detto Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea – Ora stiamo assistendo a segnali positivi per quest’estate che incoraggiano i passeggeri a viaggiare e che permetteranno di volare verso le destinazioni leisure. Allo stesso tempo, ci siamo adeguati alle nuove domande in termini di sicurezza, offerta e flessibilità e stiamo osservando come le prenotazioni crescano rapidamente, settimana dopo settimana. Stiamo offrendo una serie nuova di rotte domestiche, maggiori frequenze e numerosi collegamenti con destinazioni vacanziere, specialmente nelle isole. Gli europei sono stati in lockdown per un lungo periodo e ora il forte desiderio di vacanza sta motivando molte persone a riprendere la propria vita, rimettendo in pista i piani temporaneamente posticipati mesi fa».