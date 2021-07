Volotea potenzia l’offerta dalla Sardegna per l’estate













È la Sardegna, la protagonista dell’estate con Volotea, che adesso potenzia le rotte dall’isola tramite gli scali di Alghero, Cagliari e Olbia – quest’ultima anche base italiana del vettore – verso 39 destinazioni.

Oltre 821.000 i biglietti in vendita, che corrispondono ad un incremento dell’83% rispetto all’estate 2019.

Da Alghero, è possibile decollare con Volotea alla volta di Genova, Napoli, Torino, Venezia e Verona. Da Cagliari si vola invece verso Ancona, Genova, Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Pescara, Torino, Venezia, Verona in Italia, verso Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes, Tolosa in Francia, Praga in Repubblica Ceca. Infine, da Olbia si vola verso Ancona, Bari, Bologna, Catania, Cuneo, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa, Torino, Trieste, Venezia e Verona in Italia, Bordeaux, Lione, Nantes e Strasburgo in Francia.

«Siamo lieti di poter offrire ai nostri clienti collegamenti ancora più comodi con la Sardegna, da sempre una delle mete più ambite per le ferie estive- ha commentato Valeria Rebasti, country manager Italy & southeastern Europe di Volotea – Con i nostri voli puntiamo a sostenere la ripresa economica dell’isola, attraverso l’incremento dei flussi turistici che transiteranno nei tre aeroporti. Inoltre, abbiamo inaugurato quest’anno una nuova base operativa proprio a Olbia, dove abbiamo puntato su un personale prevalentemente locale ».

Con l’introduzione di aeromobili con maggiore capienza e grazie anche all’inaugurazione di due nuove basi in Francia (Lione) e in Italia (Olbia), la compagnia raggiungerà adesso 19 nuovi aeroporti in Europa, confermando così i suoi piani di espansione per il 2021: quest’estate aumenterà infatti il volume di posti disponibili del 30% rispetto al 2019 e opererà con una flotta di 40 aeromobili (contro i 36 dell’anno scorso).