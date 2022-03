Volotea potenzia la flotta con sei Airbus A320













Quest’anno Volotea opererà con sei Airbus A320 aggiuntivi, che le permetteranno di migliorare la sua struttura di costi nei prossimi 2-3 anni.

Con l’incremento della flotta, la compagnia aerea arricchirà anche la sua offerta, grazie alla maggiore capacità dei nuovi aeromobili e al loro raggio di volo più ampio.

Il passaggio a una flotta full Airbus, concretizzatosi l’anno scorso, così come l’impiego del modello A320, permetterà a Volotea di essere un vettore ancora più pulito ed ecologico. L’Airbus A320, infatti, è un aereo più sostenibile grazie al suo consumo più efficiente di carburante per passeggero, in linea con l’impegno dell’azienda spagnola di ridurre il suo impatto ambientale.

«Come compagnia europea – ha sottolineato Carlos Muñoz, fondatore e ceo di Volotea – consideriamo Airbus un partner a lungo termine per ciò che riguarda la nostra flotta. Quest’anno, seguendo la nostra strategia, continueremo a collegare città europee medie e piccole e lanceremo la nostra più grande offerta sul mercato, con oltre 11 milioni di posti in vendita e l’apertura di due nuove basi in Francia».

Con queste new entry di aerei Volotea aumenterà nel 2022 la sua capacità di quasi il 40% rispetto al 2019, quando la sua offerta era di 8 milioni di posti. La compagnia aerea prevede di trasportare tra i 9 e i 9,5 milioni di passeggeri quest’anno, circa il 32% in più rispetto al suo record assoluto registrato nel 2019, quando sono stati trasportati 7,6 milioni di passeggeri.