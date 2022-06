Volotea, ora il bagaglio a mano si paga













Bagaglio a mano a pagamento anche con Volotea, che così come la maggior parte dei competitor low cost (come ad esempio easyJet) si allinea a quanto fatto da Wizz Air e Ryanair che per prime hanno inserito un supplemento da pagare per il trasporto del trolley a bordo dell’aeromobile, lasciando compresa nella tariffa solo una borsa piccola.

La nuove condizioni di trasporto dei bagagli di Volotea saranno operative a partire dall’8 giugno prossimo: per chi ha acquistato un biglietto prima di tale data non cambia nulla e potrà dunque imbarcare gratuitamente un bagaglio 40*55*20 cm.

Dall’8 giugno in poi, invece, i clienti Volotea per portare a bordo degli aerei il bagaglio a mano dovranno acquistare il servizio di imbarco prioritario a partire da 9 euro per persona.