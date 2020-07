Volotea, nuove rotte da Torino per Catania, Lamezia e Alghero

Volotea ha inaugurato nuove rotte in partenza da Torino alla volta di Catania e Lamezia Terme, mentre da sabato 4 luglio è previsto l’avvio del nuovo collegamento per Alghero.

I voli in partenza da Torino rientrano in un progetto ampio che vede la compagnia impegnata nel consolidare il suo network 2020 con l’avvio di 40 nuove rotte nazionali, 15 delle quali in esclusiva, in Italia, Francia, Spagna e Grecia.

In questi Paesi, inoltre, il vettore punta a intensificare i collegamenti tra le isole e la terraferma, offrendo ai suoi passeggeri la possibilità di raggiungere ancora più comodamente alcune tra le più accattivanti mete vacanziere.

«Siamo molto felici di poter inaugurare le nuove rotte in partenza da Torino alla volta di Alghero, Lamezia Terme e Catania. Con l’avvio dei nuovi collegamenti, vogliamo potenziare il flusso di viaggiatori verso Torino, permettendo a chi ha amici o parenti che vivono in Piemonte di raggiungerli ancora più agevolmente», ha commentato Valeria Rebasti, commercial country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

«Volotea si conferma uno dei vettori protagonisti della ripartenza dell’Aeroporto di Torino, continuando a credere nel nostro scalo e nel nostro territorio. Con l’aggiunta delle sue 3 nuove rotte verso Catania, Lamezia Terme e Alghero, i viaggiatori piemontesi dispongono di un’offerta ancora più ricca per volare verso il Sud Italia» ha aggiunto Andrea Andorno, ad di Torino Airport.