Volotea nomina Mike Powell chief financial officer













Volotea ha annunciato che Mike Powell sarà il suo nuovo chief financial officer. Powell – affermato dirigente finanziario con 14 anni di esperienza nel settore del trasporto aereo – assumerà le sue funzioni dal 1° luglio.

Mike Powell ha precedentemente lavorato otto anni come cfo presso la Ulcc europea Wizz Air, seguendone la quotazione in Borsa nel 2015 in quella che, all’epoca, è stata la più grande Ipo di una compagnia aerea low cost al mondo.

Successivamente ha co-fondato la prima compagnia aerea low cost dell’Argentina, Flybondi, che ha guidato come presidente esecutivo negli ultimi quattro anni. Mike Powell, inoltre, continuerà a essere direttore non esecutivo della compagnia Pegasus Airlines in Turchia. Tra il 1993 e il 2007 ha lavorato come head of aviation research in diverse importanti banche di investimento con sede a Londra e Madrid.

«Siamo lieti di dare il benvenuto a Mike nel management team. Appassionato di aviazione e grande esperto nel suo campo, sarà fondamentale per consolidare la nostra struttura finanziaria e apportare i necessari aggiornamenti per garantire una crescita solida e sostenibile di Volotea»,ha affermato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea.