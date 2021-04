Volotea lancia l’operativo estivo su Verona con 21 rotte













Volotea investe su Verona, come annunciato in occasione del lancio di Volotea4Veneto. Saranno infatti basati al Catullo 4 Airbus A320 che, grazie una capienza di 180 posti, consentiranno alla low-cost di aumentare la sua capacità di trasporto. Nei periodi di più intenso traffico Volotea baserà un minimo di 4 aeromobili presso lo scalo, aumentando il volume di posti disponibili rispettivamente del 4% e del 43% rispetto all’estate 2019 e 2020. Infine, per la Summer 2021, il vettore scende in pista a Verona con un totale di 21 rotte, 10 domestiche (Alghero, Bari, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo, Pantelleria) e 11 verso l’estero (Atene, Creta, Mykonos, Preveza /Lefkada, Santorini, Zante in Grecia, Ibiza, Minorca e Palma di Maiorca in Spagna, Cork in Irlanda e Malta).

FLOTTA 100% AIRBUS. L’arrivo degli A320 a Verona si inscrive nel piano di sviluppo intrapreso dalla compagnia recentemente diventata 100% Airbus. Con una flotta costituita esclusivamente da aeromobili di un solo produttore, Volotea beneficerà di vantaggi strategici e operativi come una sola licenza per piloti, costi di manutenzione più bassi, programmazione semplificata, monitoraggio e audit più facili in tutte le aree, in particolare per ciò che concerne la sicurezza, e avrà, infine, una base più favorevole nelle negoziazioni con i fornitori. La flotta aggiornata ridurrà anche l’impronta di carbonio per passeggero della compagnia grazie alle minori emissioni di gas serra.