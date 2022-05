Volotea lancia il collegamento da Olbia a Deauville (Francia)













Volotea ha inaugurato il 10 maggio il nuovo collegamento in partenza da Olbia alla volta di Deauville, in Francia. La nuova rotta per la Normandia, operata in esclusiva dal vettore e che avrà una frequenza settimanale (ogni martedì).

Il collegamento si aggiunge alle ripartenze dello scalo sardo dei prossimi mesi: a maggio ripartiranno le tratte per Strasburgo, Ancona, Milano Bergamo e Pisa. A giugno, invece, ripartiranno i collegamenti per Catania, Genova, Napoli, Trieste, Bari, Palermo e Bordeaux.

Presso lo scalo di Olbia, l’offerta di Volotea prevede un totale di 20 rotte, 15 domestiche – Ancona, Bari, Bologna, Catania, Genova, Milano Bergamo, Milano Linate, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Trieste, Venezia e Verona – e 5 in Francia: Bordeaux, Deauville, Lione, Nantes e Strasburgo.

«L’avvio della nuova tratta accorcia le distanze tra Olbia e la Francia, rafforzando ulteriormente l’asse turistico da e per la Sardegna – ha commentato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea – Con il nuovo volo, i passeggeri in partenza da Olbia potranno raggiungere comodamente il nord della Francia e programmare un soggiorno alla scoperta di borghi affascinanti come Mont Saint-Michel, Etretat, Honfleur o Giverny Allo stesso tempo, il volo rappresenta un’ottima opportunità per i cittadini francesi che vogliono organizzare una vacanza in Sardegna, all’insegna di mare, arte e ottima cucina».

Volotea, che si è aggiudicata il bando per la gestione della continuità territoriale sarda a ottobre, ha confermato che, anche dopo il 14 maggio, continuerà a volare per 12 mesi da Cagliari e Olbia verso Milano Linate e Roma Fiumicino, senza alcuna compensazione economica.

Durante il periodo estivo, Volotea opererà con una flotta di 41 aeromobili (contro i 36 dell’estate 2019).