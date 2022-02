Volotea lancia 15 nuove rotte in Italia per l’estate













Volotea spinge sull’Italia e, per i prossimi dodici mesi, va in vendita con oltre 4,5 milioni di posti (il +18% sul 2019) riconfermando così il peso del mercato italiano nelle sue strategie di crescita.

In Italia Volotea ha in programma di lanciare 15 nuove rotte e di operare circa 27.500 voli, supportando la ripresa del comparto turistico. La compagnia aerea spagnola conferma che l’84% della sua offerta italiana sarà dedicata alla connettività da e per le isole.

Nel 2021, infatti, Volotea si è aggiudicata il bando di gara per la gestione dei voli in continuità territoriale da e per la Regione Sardegna. Dal 15 ottobre, la compagnia offre ai residenti dell’isola voli giornalieri con tariffe agevolate dagli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia verso Milano Linate e Roma Fiumicino.

Un trend positivo che trova riscontro anche a livello internazionale: nel 2022 l’offerta complessiva firmata Volotea può contare su un totale di 11 milioni di posti, pari a una crescita di quasi il 40% rispetto al 2019, anno in cui il vettore ha messo in vendita 8 milioni di biglietti.

La compagnia prevede di trasportare un totale tra i 9 e i 9,5 milioni di passeggeri nel 2022, il 32% in più del record annuale di 7,6 milioni di passeggeri registrato nel 2019. Nei prossimi mesi, Volotea ha in programma di lanciare in Europa più di 45 nuove rotte, di aggiungere 2 nuove basi a quelle già esistenti e di operare circa 70.000 voli rispetto ai 40.500 del 2021 e ai 58.000 del 2019.

In merito alle previsioni di vendita, le stime di Volotea prevedono una crescita di oltre il 20% rispetto al 2019 e ricavi per circa 525 milioni di euro rispetto ai 441 milioni del 2019. La compagnia aerea stima anche di aumentare la sua forza lavoro in tutti i suoi mercati.

«Ci auguriamo che, a partire da Pasqua, il settore possa iniziare a superare gli effetti della quinta ondata e che ci sia una graduale crescita della domanda fino alla stagione estiva, da aprile a ottobre, quando stimiamo di operare con il 41% di capacità in più rispetto al 2019, prima dell’inizio della pandemia. Abbiamo preso questa decisione dopo aver analizzato la domanda latente nei nostri mercati e dopo essere riusciti a mantenere un coefficiente di riempimento superiore al 90% da giugno 2020», ha commentato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea.