Volotea, estate con il 30% dei posti in più













Piani ambiziosi nel 2021 per Volotea. Dopo un 2020 complicato per l’intero comparto turistico, la compagnia spagnola torna a crescere. Dopo aver completato l’ammodernamento della sua flotta a gennaio – introducendo aeromobili di maggiore capienza e diventando una compagnia 100% Airbus – Volotea ne sta aumentando il volume e opererà nel network con un totale di 40 aeromobili (di cui quattro in wet lease e tre di back up per garantire la massima integrità operativa), rispetto ai 36 del 2019.

Grazie all’aggiunta di 20 aeromobili A320, l’introduzione di nuove rotte e l’apertura di due nuove basi in Francia e Italia (Lione e Olbia) e di un nuovo Paese (Algeria), la compagnia sta potenziando la sua offerta commerciale per il 2021, offrendo il 30% di posti in vendita in più del 2019 nel suo intero network.

La compagnia raggiungerà anche 19 nuovi aeroporti e la flotta opererà in un network di 363 rotte, inaugurandone più di 70 nuove nei suoi mercati chiave (Francia, Italia, Spagna, Grecia e Germania).

Durante lo scorso anno, Volotea si è distinta per la capacità di ottenere risultati più che soddisfacenti, in particolare nel terzo trimestre quando il suo livello di operatività, rispetto al 2019, è stato dell’83%. La low cost ha adattato rapidamente il suo network, focalizzandosi sulle rotte domestiche; il che le ha consentito di ridurre di solo del 9% le rotte operate rispetto all’anno precedente. Inoltre, la compagnia ha registrato un tasso di puntualità del 91,7%, e un tasso di raccomandazione superiore al 90%.

«Il 2020 è stato senza dubbio l’anno più difficile per l’intera storia dell’aviazione commerciale – ha dichiarato Carlos Muñoz, ceo e fondatore di Volotea – Il 2021 rappresenta una sfida fondamentale, che noi stiamo affrontando con ottimismo rinnovato, grazie anche a una campagna vaccinale che continua a procedere a ottimi ritmi in tutta Europa. L’eliminazione delle restrizioni sui viaggi sarà un elemento chiave, permettendo ai cittadini europei di viaggiare tra i nostri meravigliosi Paesi. La posizione di forza di cui oggi godiamo è soprattutto merito della grande fedeltà dei nostri passeggeri: questa posizione adesso, nei nostri mercati locali, ci consente di affrontare il ritorno ai viaggi da protagonisti, garantendo tante nuove opzioni in vista delle vacanze, sempre al giusto prezzo».