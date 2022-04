Volotea e Ita si spartiscono la torta Sardegna













E alla fine sui voli in continuità sulla Sardegna vincono un po’ tutti: la Regione che si assicura i collegamenti per un anno senza compensazione, e le due contendenti Volotea e Ita che opereranno entrambe sull’Isola spartendosi le rotte da Roma e Milano su Cagliari, Olbia e Alghero. Le rotte oggetto dell’intesa vanno da Cagliari-Elmas e Olbia verso Roma-Fiumicino e Milano Linate, e viceversa con i viaggi che saranno effettuati da entrambe le compagnie per i prossimi 12 mesi. Ita Airways avrà in esclusiva la rotta da Alghero verso Roma e Milano, e viceversa.

Così dieci anni di atterraggi in terra di Sardegna della low cost spagnola vengono festeggiati degnamente, soprattutto da quando Volotea ha stretto ancora di più il legame con l’Isola offrendosi come vettore sui voli a tariffa agevolata per i residenti (la cosiddetta continuità territoriale) dopo lo stop alle operazioni di Alitalia, che ha garantito da ottobre 2021 con una compensazione pubblica di 20 milioni di euro.

Festeggiamento doppio per una regione che lo scorso anno – nonostante gli effetti della pandemia – ha registrato flussi turistici da record nazionale. L’annuncio arriva subito, durante la conferenza stampa convocata per l’anniversario all’aeroporto Mario Mameli di Elmas: Volotea si dividerà con Ita i voli in continuità territoriale dai due principali aeroporti sardi (Cagliari e Olbia) per Milano Linate e Roma Fiumicino per un anno, senza oneri e compensazioni.

Lo dice il presidente e fondatore di Volotea, Carlos Muñoz. “«Lo abbiamo deciso dopo che Ita Airways ha annunciato di aver messo in vendita i biglietti agevolati anche senza le compensazioni, a partire dal 14 maggio e per un anno. Abbiamo dialogato con loro e abbiamo deciso di fare la stessa cosa dividendoci esattamente al 50% le tratte da Cagliari e Olbia. Loro opereranno in esclusiva su Alghero, che per noi sarebbe stato una perdita troppo grande».

Un accordo raggiunto dopo mesi di lavoro insieme, scelta obbligata dalla spartizione delle rotte avvenuta dopo le vicissitudini del bando di emergenza per la proroga dei biglietti a tariffe agevolate. «È stata una piacevole sorpresa, non mi era mai capitato di lavorare con un’altra compagnia dovendo dividerci il mercato per regole imposte, i team stanno operando bene insieme».

LA VENDITA DEI BIGLIETTI

Una vittoria, sicuramente, per l’istituzione regionale sarda, incastrata da anni sui temi dei trasporti e dell’insularità: «Abbiamo dato subito parere favorevole, ora manca un passaggio dell’Enac, ma entro domani anche i biglietti agevolati di Volotea saranno in vendita», assicura l’assessore dei Trasporti della Regione Sardegna, Giorgio Todde.

«Ora il comparto turistico sardo può tirare un sospiro di sollievo, abbiamo la garanzia che i visitatori arriveranno – ha rimarcato l’assessore regionale sardo del Turismo, Gianni Chessa – Lavoriamo per dare i servizi a chi arriva e puntiamo a destagionalizzare e diventare destinazione oltre il mare. Grazie ai collegamenti sicuri ora anche l’interno della Sardegna è una sfida che si può vincere».

Muñoz ha poi spiegato che non si può mettere alcun tetto agli eventuali rincari estivi delle tariffe per i turisti: «È il mercato a decidere quanto costa un biglietto, la nostra media è di 36 euro escluse le ancillary, ma può capitare che il 13 agosto in fascia oraria di punta si possa arrivare a pagare 300 euro e c’è chi è disposto a pagarle».

IL RAPPORTO CON IL TRADE

Rinforzata anche l’attenzione al trade, impegno confermato da Valeria Rebasti, country manager della compagnia in Italia: «Lavoriamo da sempre con tutta la filiera del settore turistico, abbiamo costruito ottime relazioni con tutti – sottolinea Rebasti – Il comparto trade per noi rappresenta il 37% delle vendite e puntiamo a crescere. Abbiamo programmi di incentivazioni con i principali network italiani, lavoriamo con i tour operator e le Ota, con Travel Fusion, e siamo presenti sui quattro gds esistenti».