Volotea decolla sulla Napoli-Pantelleria dal 28 maggio

*** Dopo la batosta di Natale e il “decreto spiccioli”, suona come una rivincita la notizia appena battuta dalle agenzie: da febbraio chi viaggia da un Paese Ue non avrà più l’obbligo di tampone per entrare in Italia, basterà infatti il green pass. E non solo. Sei nuovi #corridoituristici Covid free stanno per essere aperti: Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all’isola di Phuket), Oman e Polinesia francese, che vanno ad aggiungersi ad Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Sharm El Sheikh e Marsa Alam ***