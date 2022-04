Volotea cresce su Venezia: Lille e Nizza le new entry













Volotea ha celebrato i suoi primi dieci anni di attività a Venezia annunciando due nuovi collegamenti in partenza dallo scalo alla volta di Lille e Nizza: i voli saranno in vendita da venerdì 8 aprile per volare verso la Francia dal 21 ottobre, ogni lunedì e ogni venerdì.

Inoltre, grazie a un’azione congiunta di Volotea, Save e Eni, dallo scalo sono decollati i primi voli in Italia della compagnia riforniti con jet fuel + Eni Saf, un fuel miscelato con componente da materie prime rinnovabili prodotto nella raffineria di Taranto alimentando gli impianti convenzionali con quote di Uco (oli alimentari esausti) pari allo 0,5%.

Volotea, dall’inizio delle sue attività, ha trasportato a Venezia 5,6 milioni di passeggeri, che salgono a circa 10 milioni a livello regionale, se si considerano anche quelli trasportati dalla compagnia al Catullo. Con le nuove rotte per Lille e Nizza, dal Marco Polo sono raggiungibili 32 destinazioni a bordo degli aeromobili del vettore ma entro la fine dell’anno il vettore rilancia anticipando un ventaglio di 35 rotte.

A riprova della centralità di Venezia, nel 2021 lo scalo veneto è stato il primo aeroporto in Europa a ospitare i nuovi aeromobili A320 del vettore, inaugurando la transizione verso una flotta full-Airbus più ecologica ed efficiente.

«L’incontro di oggi è l’occasione per celebrare il consolidato rapporto che lega Volotea, Save e il Veneto: un rapporto cominciato dieci anni fa proprio qui al Marco Polo e che abbiamo replicato con successo anche all’aeroporto di Verona, dove è stata inaugurata, nel 2015, la nostra seconda base veneta – ha dichiarato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea – Non abbiamo mai smesso di investire sul territorio locale che rappresenta uno dei più importanti mercati a livello internazionale».

Per Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save, «la storia di Volotea è esemplare di un vero spirito imprenditoriale, che partendo da un’idea forte si assume il rischio di sviluppare un nuovo modello di business, coinvolgendo partner che sposano la stessa visione e gli stessi obiettivi. Volotea è stata per il nostro Gruppo un partner fondamentale anche nei due difficili anni di pandemia, dimostrandosi sempre pronta a intercettare e assecondare le esigenze di mobilità di un territorio nel quale ha saputo affermarsi come attore di riferimento per i flussi turistici».