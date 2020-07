Volotea celebra a Venezia i 30 milioni di passeggeri trasportati

Volotea ha raggiunto a Venezia quota 30 milioni di passeggeri trasportati dopo otto anni d’attività. Un traguardo considerevole che testimonia la crescita costante del vettore e che è stato festeggiato con una speciale cerimonia ai banchi checkin, e a cui hanno preso parte Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea e Michela Borin, la fortunata passeggera che ha permesso di tagliare il traguardo in tutta Europa, e che ha ricevuto 30 mesi di voli gratuiti su tutte le rotte della compagnia in partenza da qualsiasi aeroporto.

«Tra Volotea e il Gruppo Save si è instaurata, nel corso degli anni, una perfetta sinergia e siamo davvero felici di poter festeggiare questo traguardo proprio qui al Marco Polo, l’aeroporto da cui è partito il nostro primo volo nel 2012», ha commentato Muñoz.

«Il progetto di Volotea è stato sposato da subito con entusiasmo dal nostro Gruppo, in un’ottica di partnership che si è consolidata negli anni sia al Marco Polo di Venezia che al Catullo di Verona», ha dichiarato Monica Scarpa, ad del Gruppo Save.

Volotea scende in pista a Venezia e Verona con un ventaglio di destinazioni. Per i prossimi mesi, sarà possibile decollare a bordo degli aeromobili del vettore dallo scalo veneziano verso Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, in Italia, Bordeaux, Lione Marsiglia, Nantes e Tolosa in Francia, Bilbao e Palma di Maiorca in Spagna, Cefalonia, Corfù, Creta, Mykonos, Preveza-Lefkada, Santorini, Skiathos e Zante in Grecia e Lussemburgo (novità 2020).

Sono già in vendita, per volare nel 2021, i biglietti per Alicante, Malaga, Dubrovnik, Spalato, Hannover, Kalamata, Karpathos, Kos e Samos. Da Verona è possibile decollare verso Alghero, Bari, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria, in Italia, Ibiza e Minorca, in Spagna, Creta, Mykonos, Santorini e Zante in Grecia. Sono già in vendita, per volare nel 2021, i biglietti per Palma di Maiorca, Atene, Preveza-Lefkada, Skiathos, Cork, Malta e Porto.