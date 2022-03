Volotea annuncia nuovi voli dall’Italia per Grecia e Francia













Volotea potenzia il network internazionale per la prossima estate. Dal 27 maggio prenderanno il via due nuovi voli da Torino per Atene e da Palermo a Lille, mentre dal 4 luglio sarà la volta del Torino – Santorini.

Grecia e Francia al centro dell’operativo per la summer 2022, che con i nuovi collegamenti raggiunge quota 6 voli da Palermo e 11 voli da Torino, dove nel 2019 il vettore ne operava solo 8. Un salto in avanti per la low cost, che si propone come protagonista della prossima stagione estiva, portando gli italiani nelle celeberrime isole greche e nel nord della Francia, e i turisti stranieri alla scoperta delle nostre ricchezze naturali e culturali.

Il volo per Atene avrà 2 frequenze settimanali (ogni lunedì e venerdì), mentre quello per Santorini decollerà una sola volta a settimana, il lunedì. Una frequenza settimanale anche per il Palermo-Lille.

«Siamo entusiasti di poter annunciare l’avvio di 2 nuove rotte internazionali presso l’Aeroporto di Torino e una nuova rotta da Palermo – ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea – Con i nostri voli, sarà possibile raggiungere in tutta comodità Santorini, tra le più suggestive isole greche, Atene, punto di partenza strategico tanto per le isole quanto per la Grecia Continentale, e Lille nel nord della Francia. Con i nostri voli puntiamo a sostenere il rilancio dell’intero settore turistico, così duramente provato dagli ultimi anni di pandemia».

Il volo su Atene prevede un’offerta di 12.000 posti in vendita, mentre quello per Santorini 6.800 posti e quello su Lille 7.700 posti.