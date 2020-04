Volotea annuncia la rotta estiva da Bologna a Olbia

Nuovo volo dal 3 luglio di Volotea da Bologna ad Olbia: la compagnia aerea potenzia così i collegamenti verso la Sardegna. Il volo sarà operativo 7 giorni su 7, per un totale di 31.200 posti in vendita e 200 voli.

«L’aeroporto di Bologna – sottolinea Valeria Rebasti, commercial country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea – è il 21° scalo in cui sono disponibili i nostri voli in Italia, e l’annuncio di questa nuova rotta in un momento così delicato per l’intero settore turistico, viole essere di buon auspicio. La pandemia Covid-19, infatti, sta mettendo a dura prova non solo il settore aereo, ma anche gli equilibri economici internazionali. La partenza del nuovo volo sarà ovviamente soggetta all’approvazione delle autorità competenti, ma siamo fiduciosi che, nei prossimi mesi, la situazione possa volgere al meglio».