Volotea, al via dal 6 luglio il collegamento Torino-Minorca













Nuovo collegamento per il network Volotea: si tratta del Torino-Minorca, già disponibile sul sito web della compagnia aerea e nelle agenzie di viaggi, pronto al decollo il prossimo 6 luglio. Per la summer 2021, il vettore scende in pista nello scalo piemontese con 12 rotte, di cui 9 domestiche (Alghero, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo, Pantelleria) e 3 verso l’estero (Mykonos e Skiathos in Grecia, e Minorca in Spagna).

«Annunciamo con grandissimo entusiasmo l’avvio di questa nuova rotta alla volta di Minorca. Per i prossimi mesi estivi, puntiamo a offrire ai nostri passeggeri nuove opportunità di volo, riconfermando il nostro impegno nel far ripartire il comparto turistico, così fortemente colpito dalla pandemia Covid-19», ha commentato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

«Anche nell’estate 2021 Volotea sarà protagonista della ripresa del traffico dell’Aeroporto di Torino. Minorca va ad aggiungersi ai due nuovi voli per la Grecia (Mykonos e Skiathos) già annunciati in precedenza. Volotea si conferma un partner capace di cogliere e soddisfare con tempestività la domanda di viaggi: con la sua crescita costante è diventato un vero punto di riferimento per i viaggiatori del nostro territorio», ha aggiunto Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport.

Volotea ha annunciato, inoltre, ulteriori investimenti a Napoli. Saranno infatti basati a Capodichino due Airbus A320 che, grazie a una capienza di 180 posti, consentiranno alla low cost di aumentare la sua capacità di trasporto. L’arrivo degli A320 a Napoli si inscrive nel piano di sviluppo intrapreso da Volotea, recentemente diventata compagnia 100% Airbus.