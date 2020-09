Volotea, a Torino +82% di passeggeri a luglio e agosto

Numeri in crescita rispetto a un anno fa per Volotea, che a Torino a luglio e agosto ha totalizzato oltre 112.000 passeggeri (+82% vs estate 2019), collegando il capoluogo piemontese con 9 destinazioni, tutte domestiche. In totale, sono stati più di 810 i voli effettuati (+79,3% vs estate 2019), registrando un load factor del 91% e tasso di puntualità dell’86,7%.

A livello complessivo, sempre durante i mesi estivi di luglio e agosto, circa 1,8 milioni di passeggeri hanno volato sul network del vettore, che ha operato un totale di oltre 13.700 voli.

«Quest’estate, nonostante il clima di preoccupazione e l’incertezza che ha caratterizzato il comparto turistico a livello internazionale, Volotea ha registrato performance superiori alle aspettative, trasportando circa 2 milioni di passeggeri in tutto il suo network. Un risultato che premia la scelta di rafforzare i collegamenti domestici, non solo in Italia, ma anche in Spagna, Francia e Grecia, offrendo collegamenti ancora più frequenti e comodi per volare verso alcune delle più belle località estive», ha affermato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea.

Durante l’estate 2020, Volotea ha collegato Torino con 9 destinazioni, tutte domestiche: Alghero (nuova rotta 2020), Napoli, Cagliari, Olbia, Palermo, Catania (nuova rotta 2020), Lamezia Terme (nuova rotta 2020), Lampedusa e Pantelleria. Ai collegamenti operati durante gli scorsi mesi estivi, già in vendita per volare nel 2021, si aggiungono anche le rotte per Mykonos e Skiathos.