Volotea, 40 nuove rotte domestiche per la summer

Volotea ha annunciato in Italia, Francia, Spagna e Grecia l’avvio di 40 nuove rotte domestiche, 15 delle quali in esclusiva.

Per quest’estate, la compagnia aerea punta a incrementare le possibilità di voli nazionali per i suoi passeggeri, facilitando gli spostamenti tra la terraferma e le isole. Le rotte saranno operative da luglio.

Il vettore ha annunciato, poi, che la ripresa delle sue operazioni è prevista per il 16 giugno con il servizio Airbus Shuttle tra Tolosa e Amburgo.

Volotea scenderà in pista con otto nuove rotte in Italia, 15 in Francia, 15 in Spagna e due in Grecia. La compagnia ha anche annunciato l’ingresso di quattro nuovi aeroporti nel suo network: Beauvais in Francia, Santiago de Compostela e Granada in Spagna e Bologna in Italia.

«Siamo davvero entusiasti di poter condividere con i nostri passeggeri ottime notizie, annunciando l’avvio di numerose rotte domestiche aggiuntive. Siamo convinti che, nei prossimi mesi estivi, i nostri passeggeri vorranno viaggiare di più, specialmente sulle rotte nazionali, ora che i protocolli di volo stanno diventando più chiari e che si sta riguadagnando fiducia nei confronti dei viaggi all’insegna della massima salute e sicurezza. Pertanto, abbiamo adattato il nostro network di destinazioni, rafforzando tutti i nostri collegamenti nazionali in Spagna, Francia, Italia e Grecia», ha affermato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea.

Nello specifico, in Italia le nuove rotte sono otto, cinque delle quali in esclusiva, e permetteranno alla compagnia di moltiplicare i collegamenti tra Sicilia, Sardegna e la penisola italiana.

In Francia, invece, Volotea offre un totale di 15 nuove rotte, e adesso connette tutte le sue città della Francia continentale con la Corsica.

Anche in Spagna ci sono 15 nuove rotte e il vettore intensificherà le connessioni con le isole Baleari e Canarie. Infine, in Grecia, Volotea offrirà due nuove rotte, collegando Atene con Corfù e Santorini con Salonicco. Allo stesso tempo, la compagnia intensificherà le frequenze dei suoi collegamenti tra le isole e la terra ferma.